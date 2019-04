Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frontalzusammenstoß zweier PKW auf dem Malchower Erddamm führt zu fünf verletzten Insassen (Lks. Mecklenburgische Seenplatte)

Malchow (ots)

Am 25.04.2019 gegen 16.55 Uhr kam es auf dem Malchower Erddamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Skoda Octavia den Malchower Erddamm aus Richtung B 192 kommend in Richtung Stadtmitte. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von seinem Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden PKW BMW Touring frontal zusammen. Dabei gab es insgesamt 5 verletzte Personen, welche im Verlauf durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser Waren und Plau verbracht wurden. Der 59ährige PKW-Fahrer, welcher sich allein in seinem Fahrzeug befand, wie auch der 39-jähriger Fahrer sowie die 39jährige Ehefrau und die beiden Kinder (zwei Mädchen, 11 und 8 Jahre alt) des PKW BMW wurden leicht verletzt. Beide beteiligte PKW wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt geschätzte 40.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich des Erddammes bzw. Lange Straße in Malchow für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

