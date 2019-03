Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Autodiebe stehlen BMW

Velen (ots)

Einen schwarzen BMW 540 D XDrive mit BOR-Kennzeichen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Velen-Ramsdorf entwendet. Der Wagen hatte am Finkenkamp gestanden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 18.50 Uhr, und Dienstag, 05.20 Uhr. Wie sich die Täter das Fahrzeug angeeignet haben, war zunächst unklar. Dieses Modell verfügt allerdings über ein Keyless-Go-System. Unabhängig vom vorliegenden Einzelfall gilt: Autodiebe nutzen die Möglichkeit, das Signal des Schlüssels technisch zu verstärken. Die Polizei empfiehlt, solche Schlüssel möglichst abgeschirmt im Haus aufzubewahren. Dafür reicht schon das Einwickeln in Alufolie. Zum Diebstahl des Wagens in Velen-Ramsdorf bittet die Polizei um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken