Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern-Önsbach - Autofahrer kracht in Hauswand

Achern-Önsbach (ots)

Mit zügiger Fahrt war der Lenker eines Alfa Romeo Samstag gegen 02.30 Uhr in Achern-Fautenbach unterwegs und ist dabei einer Polizeistreife aufgefallen. Bei einem Versuch den Fahrer zu kontrollieren beschleunigte dieser sein Auto noch mehr und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der B3 in Richtung Achern-Önsbach davon. Das Fahrzeug wurde konnte kurze Zeit später in Achern-Önsbach mit einem Unfallschaden aufgefunden werden. Der 25jährige Fahrer geriet vermutlich mit seinem Fahrzeug bei dem am Ortseingang befindlichen Kreisverkehr ins Schleudern und kollidierte anschließend mit der Hauswand eines Anwesens in der Offenburger Straße. Er selbst und seine 22jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt und mussten durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide kamen in Krankenhäuser, der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 10.000 Euro. Als Unfallursache kommt neben überhöhter Geschwindigkeit vermutlich der übermäßige Genuss von Alkohol in Betracht.

/str

