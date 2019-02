Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach-Hilpertsau - Radler übersieht Autofahrer

Gernsbach-Hilpertsau (ots)

Schwer verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Freitag gegen 16.00 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Der 74jährige Mann wollte von der Bahnhofstraße nach links auf die Murgtalstraße abbiegen und übersah dabei den Autofahrer, der ebenfalls nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

/str

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell