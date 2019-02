Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt A5 - Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Rastatt A5 (ots)

Am Freitag gegen 17:00 Uhr kam es auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd auf der linken Fahrspur zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw-Fahrern. Nach derzeitigem Sachstand musste ein in Richtung Süden fahrender 34jähriger Mann mit seinem BMW wegen stockendem Verkehr stark abbremsen. Ein dahinter fahrender 62jähriger Mercedesfahrer war vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und fuhr auf den BMW auf. Ein weiterer Mercedesfahrer fuhr ebenfalls mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in die Unfallstelle und auf den ersten Mercedes auf. Beide Insassen des ersten Mercedes und der Fahrer des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden durch Rettungskräfte versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 75.000 Euro. Die Unfallstelle war durch die quer stehenden Pkw und Fahrzeugteilen blockiert und der nachfolgende Verkehr konnte zunächst nur über den Standstreifen abgeleitet werden. Dadurch bildete sich im weiteren Verlauf ein Stau von etwa neun Kilometer Länge. Gegen 18:45 Uhr war die Fahrbahn geräumt und der Verkehr konnte wieder für alle Fahrstreifen frei gegeben werden. Da es von den beteiligten Personen unterschiedliche Angaben gibt, bittet das Autobahnpolizeirevier Bühl Zeugen sich unter der Telefonnummer 07223/808470 zu melden.

