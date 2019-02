Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit Linienbus, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Weil offenbar eine unachtsame Fußgängerin trotz `roter´ Fußgängerampel die Straße überquerte, musste am Donnerstag der Fahrer eines Linienbusses am Schweigrother Platz so stark bremsen, dass eine Passagierin verletzt wurde. Gegen 13:06 Uhr überquerten nach derzeitigem Ermittlungsstand vier bis fünf Schülerinnen im Alter von etwa 15-16 Jahren mit ihren Mobiltelefonen in den Händen die Rheinstraße vor einem anfahrenden Bus. Der Fahrer des Linienbusses musste aufgrund der Gefahrensituation stark bremsen, worauf die 22 Jahre alte schwangere Passagierin, die zum Unfallzeitpunkt bei ihrem Kinderwagen stand, stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und den unbekannten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-460 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell