Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Rastatt - Baden-Baden - Serie von Anrufen "falscher Polizeibeamter" reißt nicht ab

Gernsbach - Rastatt - Baden-Baden (ots)

Die Serie von Anrufen angeblicher Polizeibeamter in der Region reißt nicht ab. Allein am gestrigen Donnerstag wurden über zehn Fälle solcher Anrufe der Polizei mitgeteilt. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Wieder wurden die Angerufenen mit der Geschichte angeblicher Einbrüchen im Wohnumfeld verunsichert sowie damit, dass das bei der Bank verwahrte Geld dort nicht sicher sei. Die Unbekannten agieren mit dem Ziel, die Herausgabe von Wertgegenständen, Schmuck und Bargeld zu erreichen. In Gernsbach gelang es so den Tätern am gestrigen Donnerstag, dass eine 83-Jährige eine fünfstellige Bargeldsumme von ihrem Konto abhob. Glücklicherweise kamen der Dame doch noch Bedenken und sie rief bei der Polizei an. Die Übergabe des Bargeldes konnte verhindert werden. Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor solchen Anrufen.

/ag

