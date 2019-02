Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, K 5373 - Mehrfach überschlagen und aus Auto geschleudert

Rheinau (ots)

Nicht angepasste und möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit dürfte dafür verantwortlich gewesen sein, dass sich ein 18 Jahre alter Fahranfänger am Donnertagabend mit seinem Ford auf dem Weg in Richtung Diersheim mehrfach überschlagen und hierdurch schwer verletzt hat. Das Unheil nahm kurz nach 22.30 Uhr seinen Lauf, als der Heranwachsende etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Diersheim die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Schwer beschädigt kam das Auto etwa 150 Meter abseits der Kreisstraße zum Stehen. Der 18-Jährige wurde während der Überschläge aus seinem Fahrzeug geschleudert und blieb einige Meter neben seinem Wrack im Acker liegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der junge Mann nicht angegurtet. Hilferufe des Verunglückten ließen einen Zeugen auf den Schwerverletzten aufmerksam werden und die Rettungskräfte alarmieren. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Unfallfahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. /wo

