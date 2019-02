Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand in der Innenstadt fordert hohen Sachschaden - NACHTRAGSMELDUNG-

Lahr (ots)

Nach dem Brand am Lahrer Marktplatz vergangene Woche, wurden die polizeilichen Ermittlungen vor Ort diese Woche abgeschlossen. Nach dem Einsatz von Kriminaltechnikern am Donnerstag letzter Woche und einem Brandsachverständigen am zurückliegenden Mittwoch wurde der Verdacht erhärtetet, dass das Feuer sich vom Erdgeschoss über das erste und zweite Obergeschoss bis zum Dach ausbreitete. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass sich auf der Gebäuderückseite vermutlich unsachgemäß entsorgte, noch nicht erkaltete Asche oder Glut in dortigen Abfällen in Brand gesetzt hatte. Über ein gekipptes Fenster konnte sich der Brand auf das Gebäude ausweiten und so den Gebäude- und Inventarschaden von circa 500.000 Euro verursachen. Das Haus selbst ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Durch die Beamten des Polizeireviers Lahr wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung geführt.

Ursprüngliche Meldung vom 06.02.2019, 09:35 Uhr:

Lahr - Gebäudebrand in der Innenstadt fordert hohen Sachschaden

Lahr Ein Schaden von vermutlich fünfhunderttausend Euro forderte ein Brand am Mittwochmorgen in der Lahrer Innenstadt. Gegen 6:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienst es und der Polizei alarmiert und rückten zu dem Gebäude am Marktplatz aus. Während die Anwohner vier angrenzende Häuser im Bereich Marktplatz/Mühlgasse vorsorglich in Sicherheit gebracht wurden, konnten die Bewohner des betroffenen Anwesens ihr Haus selbstständig verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Gegen 7:45 Uhr konnte für die Nachbarn aus der Mühlgasse wieder Entwarnung gegeben werden, woraufhin sie wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Derzeit befindet sich die Feuerwehr Lahr noch im Einsatz. Während der Brand zwar unter Kontrolle ist, sind die Wehrleute weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ob in Brand geratener Abfall im Außenbereich, der dann auf das Gebäude übergegriffen haben könnte, als Ursache in Betracht kommt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

