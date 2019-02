Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schnell gelöscht

Lahr (ots)

Die Meldung über Brandgeruch und Rauch in der Straße 'Am Langental' alarmierte am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Brand im Innern der Doppelhaushälfte schnell gelöscht werden, so dass keine Personen verletzt wurden. Welcher Schaden im Haus entstanden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell