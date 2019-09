Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Fahrer nimmt Motoradfahrer die Vorfahrt und flüchtet

Koblenz (ots)

Der Fahrer / die Fahrerin eines hellen, älteren Pkw, fuhr am 11.09.2910, 07.40 Uhr, aus der Ferdinand-Nebelstraße in Koblenz nach links auf die L 127 in Richtung Bubenheim ein. Hierbei achtete er nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden 17-jährigen Motorradfahrers. Dieser musste stark abbremsen, kam auf der nassen Fahrbahn zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am rechten Handgelenk zu. An der Yamaha entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell