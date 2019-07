POL-DN: Tatverdächtige eines Einbruchversuchs flüchtig

Polizei Düren

Zwei Strafanzeigen wegen versuchten Einbruchdiebstahls nahm die Polizei am gestrigen Sonntag in Düren auf. In einem Fall konnten zwei verdächtige Männer beobachtet werden. Wer kennt sie?

Kurz nach Mitternacht am Sonntag machte die Inhaberin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Landstraße eine merkwürdige Feststellung: Sie hörte Geräusche an ihrer Eingangstür, als jemand versuchte, diese von außen zu öffnen. Doch die Tür war verschlossen und der Schlüssel steckte von innen, so dass sie nicht geöffnet werden konnte. Als sich die Bewohnerin bemerkbar machte, entfernten sich der oder die Unbekannten aus dem Hausflur und verließen das Wohnhaus durch die Haupteingangstür. Ähnlich erging es am Sonntagnachmittag einer Hausbewohnerin an der Girbelsrather Straße. Etwa um 16:45 Uhr klingelte es an ihrer Tür. Als sie diese öffnen wollte bemerkte sie, dass sich in diesem Moment scheinbar von außen jemand am Türschloss zu schaffen machte. Die Frau klopfte von innen gegen ihre Haustür und vertrieb hierdurch die beiden Männer, die sich davor aufgehalten hatten. Ein Zeuge hatte die beiden beobachtet, als ihm deren Verhalten verdächtig vorgenommen war. Die spätere Spurensuche der Polizei führte zur Feststellung deutlicher Hebelspuren, die tatsächlich auf einen versuchten Einbruch hindeuten. Die beiden beobachteten Männer waren etwa 20 Jahre alt, hatten schwarzes Haar und ein eher südländisches Erscheinungsbild. Der kleinere von ihnen (circa 1,65 m groß) war von schmaler Statur und bekleidet mit einem schwarzen Nike-Sweatshirt sowie einer orangefarbenen Weste. Sein Mittäter war etwa 1,80 m groß, kräftig und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenshirt. Sie waren in Richtung der Straße "An St. Bonifatius" geflüchtet, als die Hausbewohnerin an der Tür erschien. Ob eine weitere männliche Person ebenfalls mit dem versuchten Einbruch in Verbindung steht, steht derzeit nicht fest. Der Unbekannte hielt sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf und könnte die Tat beobachtet haben, sofern er denn nicht sogar selbst "Schmiere" stand. Er war ebenfalls geschätzte 20 Jahre alt, hatte helle Haut und kurze, dunkelbraune Haare. Er trug ein rot-weißes Sweatshirt und eine dunkle, lange Hose.

Hinweise auf die beschriebenen Personen oder die geschilderte Tat werden an die Notrufnummer 110 erbeten. Jeder Hinweis zählt!

