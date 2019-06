Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in ein Campinghaus +++ Versuchter Einbruch auf dem Gelände eines Kleingartenvereins +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Campinghaus auf dem Campingplatz an der Eckwarder Straße in Eckwarderhörne eingebrochen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13. Juni 2019, 08:00 Uhr, und Donnerstag, 27. Juni 2019, 15:30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und so Zutritt zum Haus erlangt. Hier wurden keine Gegenstände entwendet, dafür aber diverse Lebensmittel konsumiert.

Zeugen, die unberechtigte Personen auf dem Campingplatz gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04733/332 mit der Polizei Butjadingen in Verbindung zu setzen (755197).

+++

Unbekannte Täter haben versucht, in einen Geräteschuppen eines Kleingartenvereins in Nordenham einzubrechen.

In der Zeit von Montag, 24. Juni 2019, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 25. Juni 2019, 07:30 Uhr, versuchten sie, die Tür des Schuppens des Vereins an der Oldenburger Straße aufzubrechen, scheiterten aber. Der entstandene Schaden wurde auf 200 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9881-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (744342).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

