Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tragischer Quad Unfall

Hemer (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Quad-Fahrer die Märkische Straße in Fahrtrichtung Hemer. In der abgesicherten Baustelle in Höhe Hausnummer 43 machte er aus bislang ungeklärter Ursache einen Fahrfehler, der dazu führte, dass er mit einem Bagger innerhalb der Baustelle kollidierte. Hierbei wurde der Iserlohner so schwer verletzt, dass er der Paracelsus-Klinik zugeführt wurde. Er verstarb kurze Zeit später an den Folgen des Verkehrsunfalls. Eine schockverletzte Person wurde vor Ort erstversorgt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Märkische Straße komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizeiwache Menden (Tel.: 02373 - 9099-0 oder 7123) in Verbindung zu setzen.

