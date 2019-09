Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Pkw Aufbrecher unterwegs

Iserlohn (ots)

Einbrecher in Kindergarten Unbekannte Einbrecher hebelten in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch die Terrassentür des Kindergartens im Stübbeken auf. Die Einbrecher brachen mehrere Schränke auf. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Siepenpad nimmt die Polizei in Iserlohn oder Letmathe entgegen.

Einbrecher in Kleingartenanlage Am Seilersee Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch wurde versucht, mehrere Gartenhäuser der Kleingartenanlage an der Bismarckstraße aufzubrechen. Die Täter beschädigten diverse Zäune, Türen, Tore und Schlösser. Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

Pkw Aufbrüche angezeigt An der Leckingser Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch ein roter Fiat Dublo aufgebrochen und durchsucht. Augenscheinlich nahmen die Täter nichts mit.

An der Gutenbergstraße knackten sie im gleichen Tatzeitraum sowohl einen VW Multivan als auch einen blauen Volvo XC 90 auf und durchsuchten diese. Auch hier nahmen die Täter augenscheinlich nichts mit.

In Letmathe an der Vom-Stein-Straße beschädigten Unbekannte einen schwarzen Twingo, indem sie das Türschloss erheblich beschädigten. Sie gelangten aber nicht ins Fahrzeug,

