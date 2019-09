Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht durch auffälligen Sportwagen

Mutterstadt (ots)

Mutterstadt: Am Sonntagmorgen, dem 08.09.2019, gegen 01:45 Uhr, kam es im Bereich der Waldstraße in Mutterstadt, beim rückwärts Ausparken zum Zusammenstoß mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW, welcher hierdurch beschädigt wurde. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, soll es sich nach Zeugenangaben um einen dunkelgrauen Maserati Sportwagen gehandelt haben, welcher sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Speyerer Straße entfernt habe. In diesem sollen sich zum Unfallzeitpunkt zwei männliche Personen befunden haben.

Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

