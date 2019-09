Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hinweise auf einen Fahrraddiebstahl am Bahnhof Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Limburgerhof: In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten am Bahnhof in Limburgerhof während der Aufnahme eines Fahrraddiebstahl, im Rahmen der dortigen Spurensuche, zwei weitere aufgebrochene Fahrradschlösser festgestellt werden. Hieraus ergibt sich der Verdacht weiterer Fahrraddiebstähle. Bei den Schlössern handelt es sich um ein grünes Spiralschloss der Marke Abus, sowie ein schwarzes Schloss der Marke Burg Wächter, welche beide sichergestellt wurden.

Hinweise auf den Eigentümer der Schlösser, bzw. die damit verschlossenen Räder, sowie zu möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

