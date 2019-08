Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 27.08., gegen 17:00 Uhr, überholte ein 50-jähriger Hagener mit seinem Krad Yamaha auf der Hauptstraße eine wartende Fahrzeugschlange. Zeitgleich ließ der Fahrzeugführer des vordersten Pkw eine 28-jährige Bochumerin in ihrem Pkw Toyota vom Fahrbahnrand anfahren. Beim Wiedereinscheren bemerkte der Krad-Fahrer den Toyota zu spät, sodass es zu einer Kollision kam. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

