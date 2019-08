Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Diebin festgesetzt

Hattingen (ots)

Am 27.08. gegen 12:45 Uhr, bemerkte ein Angestellter eines Telefonanbieters im Ladenlokal an der Heggerstraße eine weibliche Jugendliche, die ihm bereits durch einen vorherigen Diebstahl bekannt war, und verständigte die Polizei. Die 14-jährige zog angebrachte Sicherungen an ausgelegten Geräten ab und versuchte, mit den Geräten das Geschäft zu verlassen. Dies verhinderte der Angestellte. Die Polizeibeamten verbrachten die Tatverdächtige zur Identitätsüberprüfung zur Polizeiwache. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

