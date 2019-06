Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geöffnete Terrassentür lädt Diebin ein

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 10:15 Uhr, kam es am Ostenhellweg zu einem Diebstahl. Eine 82-jährige Frau versorgte aufgrund der großen Hitze ihre Blumen im Vorgarten mit Wasser. Diese "Einladung" nutzte eine unbekannte Täterin um im hinteren Garten, durch die offen stehende Terrassentür in das Haus zu gelangen. Hier konnte sie innerhalb von wenigen Minuten im Schlafzimmer Bargeld und etwa Schmuck erbeuten. Als die Seniorin in den Garten zurückkam sah sie die fremde Frau, die sich gerade durch das Gartentor entfernte. Trotz Ansprache blieb diese nicht stehen. Erst eine Weile später vermisste das Opfer die Beute aus ihrem Schlafzimmer. Die fremde Frau kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 bis 45 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Die schwarzen Haare waren hochgebunden, die Figur korpulent und die Hautfarbe dunkel. Sie trug ein buntes Sommerkleid. Zeugen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü) Die Polizei rät dringend, bei Hitze geöffnete Fenster und Türen nicht außer Acht zu lassen. Diebe nutzen, trotz der Hitze, solche Gelegenheiten um Beute zu machen. (lü)

