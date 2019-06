Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Montag, im Zeitraum von 07:20 bis 20:00 Uhr, wurde an der Glatzer Straße ein Pkw beschädigt. Der schwarze Honda Civic war am Straßenrand abgestellt. Er wurde von einem unbekannten Fahrzeug vorn rechts touchiert. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1000,- EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

