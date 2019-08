Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Handtaschenraub

Gevelsberg (ots)

Am 27.08., gegen 17:45 Uhr, überfiel ein maskierter männlicher Täter auf dem Radweg "Am Werde" eine 62-jährige Gevelsbergerin. Er hielt ihr eine Waffe vor und verlangte die Herausgabe ihrer Handtasche. Als sie sich weigerte, sprühte der Täter vermutlich mit einer Reizgas-Dose in das Gesicht der Gevelsbergerin und trat oder boxte sie in den Oberkörper, sodass sie zu Boden ging. Anschließend nahm er die Tasche und entfernte sich fußläufig. Zwei Passanten halfen der Geschädigten und verständigten die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers konnte der Täter nicht festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: ca 30 Jahre alt, ca 175 cm groß, normale Statur, bekleidet mit einem blauen T-Shirt. Bei der Tasche handelte es sich um eine schwarze Häkeltasche mit dunklem Innenfutter. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell