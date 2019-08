Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Sparkassenfiliale

Gevelsberg (ots)

Sonntagnacht kletterten Einbrecher auf ein Vordach, welches sich an der Rückseite eines Gebäudes an der Berchemallee befindet. Von diesem Dach entfernten sie ein Schutzgitter vor einem Fenster und hebelten das Fenster auf. Sie gelangten in die Räumlichkeiten einer SB Sparkassenfiliale und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell