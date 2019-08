Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Nach Unfallflucht am Steuer eingeschlafen

Herdecke (ots)

Am Sonntagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Straße Egge. Eine silberne A-Klasse soll gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Smart gefahren und in Richtung Krankenhaus geflüchtet sein, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Smart wies eine starke Beschädigung auf. Die flüchtige A-Klasse konnte im Rahmen der Fahndung an der Wittbräucker Straße aufgefunden werden. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz und war stark beschädigt. Am Steuer schlief die Fahrerin, eine 34-jährige Frau aus Dortmund. Sie war deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

