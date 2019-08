Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Beim Abbiegen Fußgänger übersehen

Hattingen (ots)

Am Sonntagmorgen fuhr ein 54-jähriger Mann aus Dänemark mit seinem Pkw und Wohnanhänger auf der Werksstraße in Richtung Industriemuseum. Nach der Unterführung Hüttenstraße wollte er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei die auf dem Gehweg stehende 18-jährige Remscheiderin. Er touchierte sie leicht am Bein. Sie wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt, in ein Krankenhaus musste sie jedoch nicht gebracht werden.

