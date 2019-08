Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder gefährliche Gleisüberschreitung

Bischofswerda (ots)

Erst am 30. Juli 2019 warnte die Bundespolizei vor den Gefahren durch unbefugte Bahngleisüberschreitungen, so wie sie in letzter Zeit sehr häufig beim Bahnhof in Bischofswerda geschehen. Am gestrigen 31. Juli 2019 erwischten die Beamten auch gleich einen 37-jährigen Deutschen aus Dresden, der gegen 16:10 Uhr über die Gleise seinen Fußweg abkürzte. Die Bundespolizisten verwarnten den Mann mündlich. Er hat nun ein Verwarngeld in Höhe von 25,00 Euro zu zahlen.

