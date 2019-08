Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Zwei Einbruchsversuche

Ennepetal (ots)

Am 25.08., zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter erfolglos, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße aufzuhebeln. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Zwischen dem 20.08. und dem 22.08. geschah das gleiche an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Hagener Straße - ebenfalls erfolglos.

