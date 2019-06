Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Herzliche Einladung: Die Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau feiert den Sommeranfang in Louisendorf

Bedburg-Hau (ots)

Zum 33. Mal feiert die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ihr traditionelles Sommerfest in Louisendorf.

Die Wehrmänner und -frauen laden am Sonntag, 16. Juni 2019, ab 10:30 Uhr ein. Gefeiert wird am Gerätehaus an der Hauptstraße. Herzlich willkommen sind alle großen und kleinen Feuerwehrbegeisterten.

Seit 1986 feiert die Feuerwehr den Sommerfang mit einem großen Fest. Damit lockt die Einheit Louisendorf Jahr für Jahr hunderte Besucher in den kleinen Ortsteil der Gemeinde Bedburg-Hau.

Gemeindebrandinspektor Rainer Schiemann erzählt, was die Besucher erwartet: "Wir beginnen mit einem Familiengottesdienst am Gerätehaus. Danach starten wir mit einem attraktiven Spielprogramm für Kinder und Aktionen für die großen Besucher. Darunter eine große Tombola. Als Hauptpreis wird eine Stihl Akku-Heckenschere verlost. Ein Höhepunkt sind die Auftritte verschiedener Showtanzgruppen des SSV Louisendorf, die seit Jahren zum festen Programmpunkt geworden sind".

Die Kameradinnen und Kameraden sorgen natürlich für das leibliche Wohl mit Gegrilltem, kühlen Getränken und einem ausgiebigen selbstgebackenen Kuchenbuffet.

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Michael Hendricks

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de

