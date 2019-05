Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Mercedes ausgebrannt/ Drei Verletzte durch Rauchgase

Bedburg-Hau (ots)

Um 12:12 Uhr wurde heute (27.05.2019) die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zu einem Fahrzeugbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Waldstraße in Hau alarmiert. Der zunächst in einer Garage abgestellte Mercedes brannte dabei vollständig aus. Bei Löschversuchen wurden drei Personen durch Rauchgase verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Wie es zu dem Brand kam ist unbekannt. Die Eigentümer waren zunächst vom Einkaufen gekommen und hatten den Mercedes in einer Garage abgestellt. Kurz darauf bemerkten sie das Feuer. Nachdem eigene Löschversuche mit Feuerlöschern erfolglos blieben, zogen sie mittels eines Seils und einem Traktor den Mercedes ins Freie.

Hier konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Schnellangriff und Schaummittel das Feuer löschen. Der Mercedes brannte jedoch vollständig aus. Weiterhin wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um die Garage und angrenzende Gebäudeteile vom Brandrauch zu befreien.

Im Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und des Rettungsdienstes unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

