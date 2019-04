POL-MS: Bargeld und Rucksack mit Bekleidung geraubt - Zeugen gesucht

Polizei Münster

Am frühen Karfreitag (19.4, 01:45 Uhr) näherten sich zwei unbekannte Täter auf der Gleiwitzer Straße in Münster-Coerde einem 35-jährigen Mann aus Lettland. Die Unbekannten fragten nach Zigaretten, was der Lette verneinte. Unvermittelt schlugen die beiden Täter nun auf den Mann ein und verletzten ihn zudem durch einen Messerstich in den Oberschenkel.

Die Täter zogen die Geldbörse aus der Hosentasche des Opfers und nahmen auch seinen Rucksack mit, in dem sich Kleidungstücke befanden.

Ein Täter wird als 185 bis 190 cm groß, 27-30 Jahre alt, dunkelhäutig und korpulent beschrieben. Der zweite Täter im gleichen Alter und ebenfalls korpulent soll kleiner (175-180 cm) und hellhäutig sein. Beide Täter waren sportlich gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

