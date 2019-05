Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Fälle von Verkehrsunfallfluchten.

Rinteln (ots)

ne 1) Die erste Verkehrsunfallflucht ereignete sich in Rinteln in der Ludwigstraße am Dienstag, 30.04.19 im Zeitraum von 06:50 Uhr bis 15:20 Uhr. Hier wurde ein geparkter VW Golf mit hannoverschem Kennzeichen beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Friedrichstraße durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigt. Schaden 500 Euro. 2) Am Dienstag, 30.04.19 zwischen 14:00 Uhr und 18:05 Uhr, parkte eine bisher unbekannte Person in Rinteln im Kapellenwall ihren Pkw VW Golf schräg hinter einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Dabei touchiert sie den BMW und beschädigt diesen. Die oder der Verursacher verliess daraufhin den Pkw, ohne sich um den entstandenen Schaden am VW Golf zu kümmern. Schadenshöhe 600 Euro. 3) Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht im Kapellenwall kam es am Dienstag, 30.04.19 in der Zeit von 22:30 Uhr bis 22:40 Uhr. Ein Seat Leon streift beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Skoda Fabia und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. 500 Euro Schadenshöhe.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

