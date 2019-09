Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beute mit Fahrzeug abtransportiert

Balve (ots)

Einbrecher in Lagerhalle In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch gelangten unbekannte Einbrecher in eine Lagerhalle eines Heizungs-Lüftungs- und Sanitärbetriebes am Glärbach. Die Täter nahmen diverse Baumaschinen, Kupfer- und Messingleitungsrohre sowie Metallformstücke mit. Es entstand Sachschaden. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu den Einbrechern und insbesondere zu dem Fahrzeug für den Abtransport im Bereich Helle in der Nacht zum Mittwoch geben?

