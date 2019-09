Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in Neuenburg und ein Brand in Varel (FOTO) - keine Person verletzt

Wilhelmshaven (ots)

neuenburg und varel. Am Montagabend, 09.09.2019, geriet im Obergeschoß eines Einfamilienhauses im Vorburger Weg gegen 20:15 Uhr in einem Hobbyraum ein Ladegerät in Brand. Die etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg konnten den Brand mit zwei Löschfahrzeugen schnell bekämpfen, das in dem Haus lebende ältere Ehepaar wurde vorsorglich zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Am Dienstagvormittag, kam es gegen 10:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Obergeschoß eines Autoteilevertriebes in der Gewerbestraße ebenfalls zu einem Brand (FOTO). Auch hier konnte die eingesetzte Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Nach bisherigen Sachständen ist keine Person verletzt worden.

