Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW-Diebstahl

Schwarzer Mercedes GLK mit dem Kennzeichen AA-BC321 entwendet

Kleve-Kellen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag (17. September 2019), 06:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes GLK, der an der Kreuzhofstraße abgestellt war. Das Auto trägt das Kennzeichen AA-BC321. Die hinteren Scheiben des etwa fünf Jahre alten Wagens sind dunkel getönt und er verfügt über eine Anhängerkupplung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zur genaueren Eingrenzung der Tatzeit bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

