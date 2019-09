Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld und Schmuck gestohlen

Geldern-Pont (ots)

Am Dienstag (17. September 2019) in der Zeit zwischen 08:30 und 18:45 Uhr schlugen unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Tatemannstraße ein, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Sie durchwühlten die Rämlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

