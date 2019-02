Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Drei mit Haftbefehl gesuchte Personen bei Kontrollen festgenommen

Bad Gottleuba / Altenberg (ots)

Bereits am Freitag (22.02.2019) haben die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 einen 23-jährigen Bulgaren kontrolliert. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, die er aber bisher nicht bezahlt hatte. Da er die noch offene Geldstrafe auch jetzt nicht bezahlte, verbüßt er jetzt eine 18-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden.

Am Samstag (23.02.2019) nahmen die Bundespolizisten auf der A17 eine 59-jährige Rumänin fest, welche wegen Diebstahls verurteilt wurde. Für die 59-Jährige ging es nach der polizeilichen Sachbearbeitung auf direkten Weg in die JVA nach Chemnitz, wo sie jetzt eine 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Für 279 Tage musste ein tschechischer Staatsangehöriger (40) ins Gefängnis. Ihn kontrollierten die Beamten am Samstagabend in der Ortslage Altenberg in einem grenzüberschreitenden Linienbus. Bei der Kontrolle seiner Dokumente stellte sich heraus, dass der 40-Jährige Mitte letzten Jahres durch das Amtsgericht Zittau wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, welche er aber nicht bezahlte.

