Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneut Sachbeschädigungsserie an PKW

Speyer (ots)

13.10.2019 0:40 - 0:50 Uhr

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Speyer im Bereich um den Berliner Platz und um die Conrad-Hist-Straße bereits mehrere Außenspiegel an geparkte Fahrzeuge abgetreten hatten, kam es auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu solchen Vorfällen. Hierbei wurden an fünf Fahrzeugen, welche in der Paulstraße abgestellt waren, die Außenspiegel beschädigt. Ein Zeuge konnte zwei Jugendliche weglaufen sehen, diese konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet eventuelle weitere Geschädigte sich bei der PI Speyer zu melden. Zeugenhinweise zu der Tat oder den Tätern werden unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen

