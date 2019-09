Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Unfallverursacher ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises hat die Polizei den mutmaßlichen Verursachers eines Unfalls am Montagmorgen in der Augustastraße ermittelt. Der 23-jährige Autofahrer steht im Verdacht, beim Vorbeifahren mit seinem Wagen einen am Straßenrand geparkten Pkw gestreift zu haben. Dabei wurde der Außenspiegel des parkenden Autos beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weiter. Ein Augenzeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Dank seines Hinweises konnten die Beamten den mutmaßlichen Verursacher ermitteln. Der 23-jährige Autofahrer blickt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht entgegen. |erf

