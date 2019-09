Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Sportkabine

Kaiserslautern (ots)

Aus der Umkleidekabine der Sporthalle in der Goethestraße haben Unbekannte am Montagabend einen Geldbeutel gestohlen. Während eines Volleyballtrainings griffen die Diebe zu. Sie stahlen aus der Sporttasche einer 39-Jährigen das Portemonnaie. Tasche und Geldbeutel hatte die Sportlerin in der Kabine zurück gelassen. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld, Bankkarte und Ausweisdokumente. Den Diebstahl bemerkte die 39-Jährige erst später, als sie auf dem Heimweg war.

Damit Diebe sich nicht in Umkleidekabinen bedienen können: Wertsachen mit in die Halle oder auf den Rasen nehmen. Während des Sports, alles einer bekannten Person anvertrauen, die dann darauf aufpasst. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell