Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw-Aufbruch scheitert am Kofferraumgriff

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Innenstadt versucht den Kofferraum eines Autos aufzubrechen. Offensichtlich mit brachialer Gewalt machten sich die Diebe an dem Wagen zu schaffen. Sie rissen derart stark am Griffeinsatz des Kofferraumdeckels, so dass sie ihn dabei beschädigten. Den Langfingern gelang es nicht, den Wagen aufzubrechen. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 80 Euro. |erf

