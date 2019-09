Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall gibt Polizei Rätsel auf

Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots)

Am Montagmorgen hat ein Autofahrer die Polizei angerufen weil er in einen Unfall verwickelt war.

Der 45-Jährige war um 6 Uhr mit seinem VW Golf auf der Carl-Billard-Straße unterwegs und fuhr in Richtung Kaiserstraße. Nach seinen Angaben kam es im Kreuzungsbereich der bevorrechtigten Jacob-Pfeiffer-Straße zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der von der Kaiserstraße kam und in Richtung Autobahn fuhr.

Der Fahrer des Lastwagens habe sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert und sei weitergefahren. Der Zeuge konnte den Lkw nicht näher beschreiben.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle bestehen aber Zweifel an den Schilderungen des Mannes. Die Beamten fanden keinerlei weitere Unfallspuren, wie zum Beispiel Bremsspuren, Glas- oder Lacksplitter oder andere Teile des am Unfall beteiligten Lkw. Das Fahrzeug des 45-Jährigen war zwar auf der linken Seite erheblich beschädigt. Die vorhandenen Dellen und Kratzer passten aber nicht zum angeblichen Unfallehrgang.

Die Ermittlungen dauern an.

Da der Geschädigte über Schmerzen im Brustbereich klagte wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des Verletzten ist erheblicher Sachschaden entstanden. Es wurde abgeschleppt.

Zeugen, die am Montagmorgen um sechs Uhr im Bereich Jacob-Pfeiffer-Straße einen Unfall beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Nummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

