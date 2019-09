Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

Brücken (Landkreis Kusel) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Ein 46-Jähriger wird verdächtigt, in der Nacht zum Montag in einer Gaststätte einen 23-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ging dem Messerangriff ein verbaler Streit voraus. Der 46-Jährige aus dem Kreis Kusel soll mehrmals auf das Opfer eingestochen haben. Nach notfallmedizinischer Erstversorgung wurde der 23-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer ist außer Lebensgefahr. Der dringend Tatverdächtige wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete heute das Amtsgericht Zweibrücken Untersuchungshaft an. Der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. |erf

