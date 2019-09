Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rausch auf Gehweg ausgeschlafen

Kaiserslautern (ots)

Ein 43-Jähriger hat sich am Sonntagmorgen in der Albrechtstraße zum Schlafen auf den Gehweg gelegt. Der Mann war alkoholisiert. Passanten entdeckten den Betrunkenen und informierten die Polizei. Die Beamten weckten den Mann. Es ging ihm gut. Laut seinen Angaben habe er während der Nacht, in einer Altstadtkneipe, wohl zu viel getrunken. Die US-amerikanische Militärpolizei kümmerte sich um den 43-Jährigen. |erf

