Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Kontrolle über Auto verloren

Weilerbach (ots)

Aufgrund Alkoholeinwirkung ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall in der Ringstraße gekommen. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes war hier zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und kam schließlich im Garten eines Anwesens zum Stehen. An PKW und der Gartenanlage entstand deutlicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen. Da ein erster Schnelltest vor Ort eine starke Beeinträchtigung erkennen ließ, wurde der junge Mann mit auf die Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Wagen musste abgeschleppt werden und der Führerschein des Mannes blieb bei der Polizei. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht.

