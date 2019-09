Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Pkw-Fahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass ein vermutlich betrunkener Fahrzeugführer in Schlangenlinien auf der Landesstraße 369, von Mackenbach kommend, in Richtung Kaiserslautern unterwegs wäre. Eine Streife der Polizei Kaiserslautern konnte den 57-jährigen Fahrer eines blauen Geländewagens auf Höhe des Industriegebietes Nord anhalten. Der Kaiserslauterer stand unter erheblicher Alkoholbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Wie sich im Rahmen der weiteren Maßnahmen herausstellte, kam es auf der Fahrstrecke des 57-Jährigen zur Gefährdung von mindestens vier Fahrzeugführen, die ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Aus diesem Grund bittet die Polizei Kaiserslautern darum, dass sich die Verkehrsteilnehmer, die durch den 57-Jährigen gefährdet wurden sowie Zeugen, welche die Vorgänge beobachtet haben, unter der Telefonnummer 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de, zu melden.

