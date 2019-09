Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Merkurstraße wurden am frühen Freitagabend zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine 44-Jährige aus dem Landkreis wollte von der Merkurstraße nach links zu einem Gartencenter abbiegen, da ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der linken Spur angehalten hatte. Die Frau übersah aber, dass auch auf der rechten Fahrspur ein Auto entgegenkam und kollidierte mit diesem. Bei dem Aufprall wurde die 40-jährige Beifahrerin des entgegenkommendes Wagens leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum transportiert. Auch das Baby der Verletzten wurde vorsorglich in das Krankenhaus gebracht, um Verletzungen auszuschließen. An der Unfallstelle kamen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch Berufsfeuerwehr und US-Militärpolizei zum Einsatz.

