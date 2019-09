Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Dieb verletzt seine Verfolger

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Dieb hat am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Merkurstraße zwei Menschen verletzt. Der 26-jährige wird verdächtigt, aus einem Sportgeschäft Kleider im Wert von etwa 160 Euro gestohlen zu haben. Zeugen verfolgten den Mann. Auf einem nahegelegenen Parkplatz hielt sich der 26-Jährige vor ihnen versteckt. Als die beiden Verfolger den Mann entdeckten und zur Rede stellen wollten, griff er sie an. Der 26-Jährige trat und schlug nach ihnen. Er verletzte die Männer leicht und beschädigte dabei die Brille eines 28-Jährigen. Die Verletzten wurden später vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Mit vereinten Kräften gelang es den Zeugen, den 26-Jährigen zu überwältigen. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Tatverdächtige blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls entgegen. |erf

