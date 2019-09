Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rahmennummer herausgekratzt - Fahrraddiebstahl?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag im Stadtgebiet ein Fahrrad sichergestellt, weil der Drahtesel gestohlen worden sein könnte. Während der Reparatur des Fahrrads war einem Zeugen aufgefallen, dass die Rahmennummer des Zweirads herausgekratzt ist. Der Zeuge informierte die Polizei. Weil der Verdacht besteht, dass es sich bei dem Rad um Diebesgut handeln könnte, stellten die Beamten das Fahrrad sicher. Sie nahmen Kontakt mit dem vermeintlichen Eigentümer auf. Dieser versicherte, dass er das Fahrrad in einem Mannheimer Radgeschäft erworben habe. Den Eigentumsnachweis möchte der 32-Jährige noch vorlegen, bis dahin bleibt das Fahrrad in amtlicher Verwahrung. Die Polizei führt ihrerseits Ermittlungen durch. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell