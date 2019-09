Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwölfjähriger bei Unfall verletzt - Polizei sucht unbekannte Autofahrerin

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die im Verdacht steht, am Donnerstag in der Grünstadter Straße einen Zwölfjährigen angefahren und dabei verletzt zu haben. Das Kind überquerte gegen 13:30 Uhr die Straße, als die unbekannte Frau mit ihrem Auto aus der Burgstraße in die Grünstadter Straße einbog. Mit ihrem Wagen streifte die Fahrerin den Zwölfjährigen. Der Junge stützte und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unbekannte erkundigte sich bei dem Schüler zwar noch nach seinem Wohlbefinden, fuhr dann aber weiter. Jetzt sucht die Polizei nach der Unfallverursacherin und ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht beziehungsweise wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Autofahrerin könnte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Sie ist schlank, etwa 1,70 Meter groß und hat schulterlange, schwarzbraune Haare. Die Frau fuhr einen grauen Mercedes A-Klasse.

Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

