Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb macht es der Polizei leicht

Kaiserslautern (ots)

Ein nicht gerade professioneller Dieb war am Mittwochmittag in der Merkurstraße unterwegs. Der 30-Jährige entwendete in einem Drogeriemarkt Parfum im Wert von knapp 200 Euro. Allerdings wurde er von einer Mitarbeiterin beobachtet, welche ihn umgehend ansprach. Daraufhin ergriff der Dieb mit einem Teil seiner Beute die Flucht. Hierbei verlor der Mann allerdings sein Mobiltelefon. Die Mitarbeiterin nahm das Smartphone zu sich und verständigte die Polizei. Kaum zu glauben: Kurze Zeit später kam der Dieb erneut zurück und wollte sein Smartphone abholen. In diesem Moment konnte er von der Polizei gestellt werden. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Einsatzkräfte die restlichen gestohlenen Artikel. Der 44-jährige Mann, auf den nun eine Anzeige wartet, war stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille. |slc

